Акция "ОНКОдозор: проверь родинку!" продлена до конца текущего года

Акция «ОНКОдозор: проверь родинку!» продлена в Томской области до ноября. Фото: Из открытых источников

- В рамках профилактической акции Томского областного онкологического диспансера «ОНКОдозор: проверь родинку!» обработано 425 снимков: 86 пациентам специалисты рекомендовали получить консультацию онколога-дерматолога, из них 36 человек уже посетили врача, - сообщила главный внештатный онколог Томской области Лидия Пикалова. - У одного из пациентов выявлено предраковое состояние и еще одной пациентке, к сожалению, диагноз был подтвержден. В кратчайшие сроки ей проведена малотравматичная операция, пациентка чувствует себя удовлетворительно, а мы ждем ее на плановое обследование в октябре. Очень важно, что случай выявлен на ранней стадии и легко поддается лечению.

Специалисты напоминают, что в группе риска по онкологическим заболеваниям - люди среднего и пожилого возраста. В связи с популярностью акции среди томичей, онкологи решили продлить ее до конца года. Воспользоваться онлайн-сервисом акции можно на сайте Томского областного онкологического диспансера, также ссылки размещены в официальных аккаунтах соцсетей медучреждения.