Девять семей из Томской области, воспитывающие маленьких сирот, вышли в финал фестиваля «Подарим тепло детям»

52 ребенка, которые остались без попечения родителей, получили тепло и любовь в приемных семьях. Фото: Из открытых источников

- Финалистами регионального фестиваля замещающих семей «Подарим тепло детям» стали 9 семей из Томской области, воспитывающие детей-сирот, из Северска, а также Томского, Шегарского, Чаинского, Верхнекетского, Бакчарского, Тегульдетского, Кривошеинского и Колпашевского районов области, - сообщила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева. - Каждая семья, участвующая в фестивале, делится своими успехами, талантами и секретами семейного счастья. Фестиваль помогает развивать семейное устройство детей-сирот, привлекает все больше желающих стать опекунами, приемными родителями или усыновителями.

Она добавила, что вышедшие в финал семьи подарили тепло своего домашнего очага 52 детям-сиротам, а всего в семьях-финалистах воспитывается 69 кровных и приемных детей. Первый этап фестиваля прошел в дистанционном формате, итоги будут подведены в ноябре 2020 года.