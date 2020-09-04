Обедайте на здоровье: бесплатным горячим питанием в Томске обеспечено почти 28 тыс. младшеклассников

Комплексными горячими обедами в Томске обеспечено свыше 127 тыс. учеников 1-4 классов. Фото пресс-службы мэрии.

- С начала учебного года для учеников 1-4 классов всех томских школ организовано бесплатное горячее питание – завтрак или обед, в зависимости от школьных смен. В общей сложности, 27,9 тыс. учеников начального звена получают бесплатное горячее питание, - сообщила пресс-служба мэрии. - Организация питания школьников проводиться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

По словам Ольги Васильевой, начальника городского департамента образования Томска, школы самостоятельно формируют меню, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора, далее согласовывают его с ведомством. Питание детей обязательно должно быть здоровым, разнообразным и соответствовать требованиям СанПиН. Чтобы организовать такие обеды для всех младшеклассников, проведена большая подготовительная работа: отремонтированы пищеблоки, закуплено необходимое оборудование.

Руководитель департамента напомнила, что к началу нового учебного года в Томске проведен текущий ремонт пищеблоков в 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях. На эти цели было затрачено около 1 млн рублей, в том числе около 620 тыс. рублей из средств городского бюджета и около 340 тыс. рублей из собственных средств учреждений. Также пищеблоки 16 школ оснащены новым оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 1, 3 млн рублей. Для соблюдения эпидемиологической безопасности питание организовано так, чтобы в столовой одновременно не встречались потоки учеников разных параллелей. Особое внимание уделяется обработке посуды и соблюдению масочного режима работниками пищеблоков. При этом дети с ограничениями в здоровье (ОВЗ) получают двухразовое горячее питание.