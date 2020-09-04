Выплаты на детей от 3 до 7 лет оформили почти 30 тысяч семей из Томской области

Выплаты на детей в Томской области назначают, если ребенку на 1 января уже исполнилось три года. Фото: Из открытых источников

- В Томской области 29 170 семей получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Бюджетные расходы на предоставление выплат превысили 1,2 млрд рублей, из них 1 млрд рублей из федерации и более 200 млн рублей - из областного бюджета, - сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. - С 20 мая органы соцзащиты приняли свыше 47 тыс. заявлений на получение этой ежемесячной выплаты, из которых 44 тысячи рассмотрено, еще три тысячи обращений находятся в работе.

В департаменте уточнили, что также принято 15 тыс. решений об отказе в назначении выплаты, 20% из них - по заявлениям, оформленным несколько раз на одного ребенка. Причиной отказа стали и недостоверные сведения о доходах, ошибки в данных заявителя и членов его семьи.

- В этом году выплата на детей от трех до семи лет назначается с 1 января, но не раньше, чем ребенку исполнится три года. Если изменился доход семьи за учитываемый период или заявитель устранил неточности в данных, заявление можно подать повторно, - пояснила Киняйкина.

Добавим, для назначения выплаты нужно подать только заявление, дополнительных документов не требуется. Сделать это можно по предварительной записи в многофункциональном центре или на сайте госуслуг, а также в центрах соцподдержки населения по месту проживания.