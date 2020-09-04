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Происшествия

Перевернулся, выбрался, сбежал: в Томске водитель иномарки ночью опрокинул машину и покинул ее

Обстоятельства ДТП выясняются
Валерия ЗОЛОТУХИНАВалерия ЗОЛОТУХИНА
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Водитель в половине второго ночи не справился с управлением автомобилем, наехал на препятствие и опрокинулся. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

Водитель в половине второго ночи не справился с управлением автомобилем, наехал на препятствие и опрокинулся. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

Фото: Из открытых источников

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем Subaru, не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на препятствие и опрокидывание, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что водитель с места происшествия скрылся. Обстоятельства происшествия выясняются

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