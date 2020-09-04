С 1 октября в труднодоступных районах Томской области стартует Всероссийская перепись населения

Спустя столетие всеобщая перепись населения в России впервые станет цифровой. Фото: из открытых источников

Как сообщил глава Росстата Павел Малков, первыми регионами, где стартует перепись, станут труднодоступные территории Томской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Тыва.

Всего в России на труднодоступных территориях расположены 2,5 тысячи населенных пунктов в 26 регионах, в них живет около миллиона человек. В остальных субъектах РФ Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Ее особенностью станет широкое применение цифровых технологий, а главным нововведением – возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги.

Как подчеркнули в Росстате, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на стационарных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров.

Добавим, что первая перепись в Советской России состоялась столетие назад – 28 августа 1920 года. Тогда в стране жило около 136,8 млн человек, в 2010-м насчитывалось 142,9 млн россиян, а на 1 января 2020 года – 146,7 млн.