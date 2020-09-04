Украл, угнал, ограбил: 52-летний томич за пару дней совершил серию преступлений, включая налет на магазин

За "букет" преступлений томичу грозит внушительный тюремный срок. Фото: из открытых источников

Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего томича, обвиняемого в краже, угоне автомобиля, хищении чужого имущества с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- Следствием установлено, что в июле 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения прогуливался ночью по микрорайону «Радужный». Сначала из припаркованного около дома автомобиля ВАЗ 2109 он похитил магнитолу с динамиком, пневматический пистолет и аккумулятор. Затем завёл рядом стоящий автомобиль ВАЗ 2106 и поехал кататься по городу. В районе Кузовлевского тракта не справился с управлением, съехал на обочину и не смог дальше продолжать движение. Тогда угонщик забрал из автомобиля магнитолу, спортивный костюм, углошлифовальную машину, аккумулятор и покинул место происшествия, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На следующий день обвиняемый использовал украденный пневматический пистолет для нападения на цветочный магазин на пр. Мира. Угрожая продавцу, мужчина похитил из кассы 6,4 тыс. рублей, которые в дальнейшем потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г.Томска. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество возвращено сотрудниками полиции законным владельцам.