Навстречу новоселью: до 1 ноября томичи могут взять льготную ипотеку в рамках господдержки

Благодаря льготной ипотеке тысячи российских семей смогут приобрести жилье в новостройках. Фото: из открытых источников

В апреле 2020 года в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она была инициирована президентом России Владимиром Путиным в качестве меры поддержки строительной отрасли в период пандемии и для обеспечения россиян более доступным жильем.

Чтобы банки были заинтересованы выдавать кредиты по ставке ниже рыночной, государство взяло на себя ее субсидирование. Согласно условиям программы, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны, включая Томскую область. Получить жилищный кредит по льготной ставке можно с 17 апреля по 1 ноября 2020 г.

Райффайзенбанк первым среди российских банков исчерпал выделенный лимит по льготной ипотеке, благодаря активному спросу со стороны клиентов и динамичному росту объемов выдач в мае и июне. В связи с этим ему были выделены дополнительные средства в рамках государственной субсидии, и в настоящее время, после небольшого перерыва, прием заявок на льготные жилищные кредиты здесь возобновлен.

- Возвращение льготной программы в линейку наших продуктов – прекрасная новость. Низкая ставка позволит клиентам быстро и просто решить квартирный вопрос, – отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. - Помимо привлекательных условий, клиенты и партнеры всегда ценят нас за компетентность и удобство сервисов. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня, а предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев. Все условия сделки фиксируются в одобрении, поэтому клиенты могут в комфортном темпе подбирать себе квартиру.

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