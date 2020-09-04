Загоревшаяся ветошь заставила эвакуироваться десять человек из гипермаркета «Лента» в Томске

При пожаре в гипермаркете никто не пострадал. Фото: из открытых источников

Сегодня ночью произошло возгорание в гипермаркете «Лента», расположенном на проспекте Мира в Томске. Сообщение на пульт дежурного поступило в 00.06, уже через три минуты первое подразделение огнеборцев прибыло на место.

- На момент их прибытия в техническом помещении наблюдалось задымление, сработала пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. В результате возгорания в техническом помещении сгорела ветошь на площади 1 кв.м, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Причина пожара устанавливается.