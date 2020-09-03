Ожидается, что за год доходы бюджета города Томска сократятся на 879 млн рублей

Непростые времена сказались и на бюджете города Томска Фото: из открытых источников

В администрации города Томска прошло совещание по формированию бюджета на 2021-й год. В нем приняли участие руководители всех департаментов и подразделений мэрии. Совместно участники совещания рассмотрели проект главного финансового документа, подготовленный департаментом финансов администрации Томска, сообщает сайт мэрии областного центра.

Заместитель мэра - начальник департамента финансов Ирина Ярцева озвучила основные параметры бюджета, сделав акцент на том, что в сравнении с бюджетом планового периода, который утверждался в 2019 году, доходная часть бюджета города сократится в 2021 году на 879 млн рублей.

– Если ранее мы формировали расходную часть бюджета с коэффициентом 1 к расходам текущего года, то сейчас мы вынуждены говорить о сокращении, – пояснила Ярцева. – Мы сейчас делаем все возможное, чтобы нам разрешили увеличить показатели предельного дефицита бюджета. Это позволит нам привлечь дополнительные кредитные средства на период восстановления экономики от последствий пандемии. Но в данный момент мы обязаны учитывать в бюджете выпадающие доходы и прогнозы, которые дает нам налоговая инспекция по собираемости средств.

Ранее сообщалось, что мэр Томска Иван Кляйн направил письма в вышестоящие органы власти с предложением разрешить муниципалитетам увеличить показатели предельного дефицита бюджета – на данный момент он не может превышать 10% от собственных доходов муниципалитета. В случае положительного решения город планирует привлечь заемные средства на покрытие выпадающих доходов.

В ходе совещания мэр поручил всем распорядителям бюджетных средств подготовить свои предложения по приоритетам в рамках доведенного финансирования, а также определить те статьи, от которых можно отказаться в сложный период.