До конца года подрядчики должны восстановить башню с флюгером на здании администрации Томска

Башня на мэрии Томска приобретет первоначальный вид Фото: из открытых источников

В историческом здании на пр. Ленина, 73, где сегодня располагается городская администрация, продолжается второй этап реставрации купола. По заключению специалистов ТГАСУ объект находился в аварийном состоянии. Несколько лет назад был выполнен первый этап реставрации купола, напоминает сайт мэрии областного центра.

Проектом предусмотрены работы по замене несущего каркаса латерны, реставрация, восстановление декора, покрытия венчающего купола, восстановление архитектурных деталей, расположенных на крыше здания.

Планируется полное восстановление утраченных элементов декора башни, выявленных в процессе научного исследования. Несущий каркас башни будет усилен, а внутри купола восстановлена металлическая лестница. Деревянные элементы внутри конструкции будут обработаны антисептическим и огнезащитным составом.

На сегодняшний день подрядчик «Томскремстройпроект» проводит ремонт парапета и ограждающей деревянной конструкции, которые не ремонтировались около 30 лет. Сооружение находилось в аварийном состоянии, сгнившие деревянные элементы представляли опасность для прохожих.

Кроме того, на сегодняшний день завершается реставрация часов, которые размещаются в центральном окне латерны. Этими работами занимался сотрудник Томского краеведческого музея, опытный реставратор Владимир Фадеев. Он заменил циферблат и некоторые детали часового механизма. Ранее часы показывали не точное время и их требовалось регулярно подводить.

Специалисты ТЭМЗа, тем временем, занимаются воссозданием шпиля с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.

Напомним, подрядчик выполнил демонтаж латерны на здании мэрии для дальнейшей ее реставрации 10 июня. Администрация Томска располагается в здании, построенном с 1899 по 1900 год известным архитектором Константином Лыгиным, и относится к памятникам архитектуры. В соответствии с федеральным законодательством администрация обязана содержать историческое здание, обеспечивать его сохранность и проводить необходимые ремонтные работы.

Согласно контракту, комплекс работ должен быть завершен в срок до 15 декабря.

Для сведения: Здание бывшей Казенной палаты и казначейства было возведено по проекту известного томского архитектора, профессора Технологического института К.К. Лыгина в 1899-1900-х годах. Заказчиком проекта и владельцем здания был Торговый Дом «Евграф Кухтерин и сыновья». По тем временам здание было одним из лучших в плане технического оснащения. На первом этаже находились магазины, а на втором и третьем этажах располагалась казенная палата с входом с ул. Почтамтской (пр. Ленина). Казначейство арендовало часть здания, выходящую фасадом на ул. Нечаевскую (пр. Фрунзе). После революции в здании размещались советские и партийные учреждения.

Внешний облик здания имеет ярко выраженный эклектический характер.

Здание по пр. Ленина, 73 является памятником архитектуры регионального значения.