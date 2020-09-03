Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

Готовят сани летом: «ТомскСАХ» выведет на зимние улицы более 150 единиц спецтехники

Муниципальному предприятию предстоит содержать 250 с лишним километров городских дорог
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
КомментироватьОставить комментарий
За последние два года парк автохозяйства пополнили 12 новых спецмашин для уборки улиц.

За последние два года парк автохозяйства пополнили 12 новых спецмашин для уборки улиц.

Фото: из открытых источников

Муниципальное предприятие «ТомскСАХ» подготовило к работе в зимнее время более 70% спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии. В уборке городских улиц от снега планируется задействовать 152 машины. Оставшиеся автомобили сейчас используются в летнем содержании города и будут оперативно переоборудованы при смене сезона.

Накануне на аппаратном совещании мэр Томска поручил обеспечить готовность коммунальных служб к работе в зимний период уже в начале сентября. «Перед «ТомскСАХ» стоит серьезная задача – обеспечить безопасность горожан зимой, техника должна начать дежурство при первых заморозках, – заявил Иван Кляйн. – Муниципальному предприятию предстоит содержать более 250 км томских дорог. Готовность техники и кадров здесь – ключевой фактор».

Технология содержания проезжей части предусматривает применение пескосоляной смеси с 10% и 30% содержанием хлористо-натриевой соли и с использованием химического реагента «Бионорд». Как поясняют специалисты, его преимущества заключаются в быстром устранении наледи и эффективной работе при низкой температуре (до минус 30 градусов). Химреагент не разрушает почву, бетон, не засоряет стоки. Сегодня в МБУ «ТомскСАХ» сформирован запас – около 24 тыс. тонн пескосоляной смеси и 215 тонн порошкообразного реагента.

Добавим, что в конце 2018-го – начале 2019 года муниципалитет закупил новую технику для специализированной уборки улиц: плужно-щеточные машины, грейдер и шнекоротор «Арктик». В общей сложности парк автохозяйства пополнился на 12 современных машин.

Новости ЖКХ