Готовят сани летом: «ТомскСАХ» выведет на зимние улицы более 150 единиц спецтехники

За последние два года парк автохозяйства пополнили 12 новых спецмашин для уборки улиц. Фото: из открытых источников

Муниципальное предприятие «ТомскСАХ» подготовило к работе в зимнее время более 70% спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии. В уборке городских улиц от снега планируется задействовать 152 машины. Оставшиеся автомобили сейчас используются в летнем содержании города и будут оперативно переоборудованы при смене сезона.

Накануне на аппаратном совещании мэр Томска поручил обеспечить готовность коммунальных служб к работе в зимний период уже в начале сентября. «Перед «ТомскСАХ» стоит серьезная задача – обеспечить безопасность горожан зимой, техника должна начать дежурство при первых заморозках, – заявил Иван Кляйн. – Муниципальному предприятию предстоит содержать более 250 км томских дорог. Готовность техники и кадров здесь – ключевой фактор».

Технология содержания проезжей части предусматривает применение пескосоляной смеси с 10% и 30% содержанием хлористо-натриевой соли и с использованием химического реагента «Бионорд». Как поясняют специалисты, его преимущества заключаются в быстром устранении наледи и эффективной работе при низкой температуре (до минус 30 градусов). Химреагент не разрушает почву, бетон, не засоряет стоки. Сегодня в МБУ «ТомскСАХ» сформирован запас – около 24 тыс. тонн пескосоляной смеси и 215 тонн порошкообразного реагента.

Добавим, что в конце 2018-го – начале 2019 года муниципалитет закупил новую технику для специализированной уборки улиц: плужно-щеточные машины, грейдер и шнекоротор «Арктик». В общей сложности парк автохозяйства пополнился на 12 современных машин.