Томская команда Cyber Fox взяла «бронзу» на Кубке России по компьютерному спорту

Юные томичи показали себя в компьютерном спорте с лучшей стороны Фото: из открытых источников

29 и 30 августа прошли финальные игры Кубка России, который является отборочным этапом на Чемпионат мира по киберспорту 2020 (IeSF World Championship 2020) по Dota 2, сообщает сайт областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Лучшие коллективы турнира сразились за место в составе сборной России по киберспорту. Игры проходили по олимпийской системе, формат всех игр – bo3.

Команда Cyber Fox, представляющая Томскую область, заняла третье место. В состав Cyber Fox вошли: Юрий Саенков, Петр Митрохин, Дмитрий Русаков, Эрнест Найбауэр, Денис Сигитов. Тренер команды – томич Дмитрий Шульгин.

Кроме того, 22 и 23 августа прошли игры по Tekken 7 и eFootball PES. Роман Серов, представлявший на турнире по Tekken 7 Томскую область, занял 4-е место.