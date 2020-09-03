На севере Томской области женщина получила реальный срок за то, что дважды хотела зарезать сожителя

Кухонный нож плюс алкоголь - главные орудия массового поражения Фото: из открытых источников

Тегульдетский районный суд Томской области признал 47-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), информирует сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2019 года женщина после совместного распития спиртного в ходе ссоры на почве ревности ударила своего сожителя кухонным ножом в правый бок, а когда мужчина направился к входной двери, она догнала его и нанесла второй удар ножом в грудь. В результате потерпевшему причинены опасные для жизни повреждения.

Примерно через месяц подсудимая в процессе застолья в компании сожителя и соседей вновь начала высказывать ему претензии по поводу общения с другими женщинами. Желая воспрепятствовать уходу мужчины из дома, она попыталась ударить его ножом, угрожая отрезать голову. Однако потерпевший успел отбить удар, поранив руку. Когда женщина замахнулась для нанесения второго удара, обещая убить сожителя, присутствовавшие в квартире гости пресекли ее действия.

Приговором суда виновной по совокупности преступлений назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Государственный обвинитель, посчитав условное осуждение чрезмерно мягким, обжаловал приговор.

Прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области, проанализировав обстоятельства совершения преступлений, а также сведения о личности осужденной, которая не работает, систематически злоупотребляет спиртным, отрицательно характеризуется по месту жительства, поддержал доводы апелляционного представления, настаивая на необходимости изоляции осуждённой от общества.

Согласившись с позицией прокуратуры, апелляционная инстанция Томского областного суда приговор изменила, определив для отбывания виновной наказания исправительную колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу.