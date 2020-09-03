25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В активной фазе болезни сейчас находятся 968 томичей. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 25 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 809 , - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что 3 сентября в регионе были выявлены 44 новых случая заражения, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 5 839 человек.

- Среди новых заболевших 34 человека не имеют симптомов заболевания, у семи признаки ОРВИ, у троих диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении опрештаба.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 64,6 % мест. В обсерваторах под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции понизился до 1,3 ( вчера был равен 1,56).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно