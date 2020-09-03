Коронавирус в Томске: + 44 новых случая заражения

Число томичей, заразившихся коронавирусом, превысило 5, 8 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 сентября, в Томской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе подтвержденных 5 839 случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 114 пациентов скончались, 5 766 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 млн 9995 человек, 17 528 скончались, 826 935 выздоровели.