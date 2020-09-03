Сегодня жители Томской области могут написать исторический «Диктант Победы»

Все, кому не безразлично прошлое нашей Родины, смогут проверить свои знания на «Диктанте Победы» Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается 75-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны. В память о павших утром руководители области и города возложили цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду.

Томский губернатор почти сегодня память земляков, павших на фронтах Второй мировой войны. Фото: из открытых источников

Зарегистрироваться и выбрать удобную для участия площадку можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. В областном центре открытые площадки «Диктанта Победы» организовали у себя все университеты, партия «Единая Россия», Томский электромеханический завод, Томский краеведческий музей и областной планетарий.

Регистрация участников на площадках начнется в 17.00, тестирование – в 18.00. Диктант будет состоять из 25 тестовых заданий, на его написание отведено 45 минут.

В связи с увеличением количества площадок в 2020 году победители будут определяться только на федеральном и региональном уровнях, сообщается на официальном сайте акции. При этом все участники «Диктанта Победы» получат электронные дипломы.