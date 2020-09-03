Томская область получит свыше 250 млн рублей на новые "ковидные" выплаты медикам и соцработникам

Размер выплат зависит от квалификации сотрудников и от того, насколько тесно они работают с больными COVID-19. Фото: из открытых источников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о выделении дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам. Они предназначены специалистам, которые помогают больным с коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства.

Сибирским регионам на эти цели предназначается в общей сложности почти 5 млрд руб. Томская область получит на выплаты соцработникам 48 млн 426 тыс. руб., а на стимулирующие выплаты медикам - 203 млн 065 тыс.

Всего на поддержку медицинских работников государство направит почти 22 млрд руб. Еще более 1,8 млрд руб. выделены работникам социальных учреждений - домов престарелых, интернатов для инвалидов. Как сказано в сообщении, «для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы, сотрудники временно проживают на территории таких стационаров». Одна рабочая смена длится 14 дней.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент РФ. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

Напомним, что в июле Томская область получила на доплаты соцработникам около 40,5 млн руб., а в августе было выделено более 95,5 млн руб. на выплаты медработникам региона.