Коронавирус в Северске: выявлено 382 случая заражения

Число заразившихся коронавирусом северчан приближается к четырем сотням. Фото: из открытых источников

Межрегиональное управление N 81 ФМБА России опубликовало очередную сводку по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Северск.

Согласно данным ведомства, на 1 сентября в закрытом городе зарегистрировано 382 подтверждённых случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся девять пациентов, ещё двенадцать проходят лечение в медучреждениях города Томска. Напомним, по данным недельной давности, на 25 августа, в Северске насчитывалось 349 случаев заражения, 20 пациентов проходили лечение в больницах.

Из числа ранее заболевших северчан 305 уже выздоровели.

- Под медицинским наблюдением находятся в настоящий момент 125 человек, из них: один - вернувшийся на территорию ЗАТО Северск из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 124 - контактировавших с заболевшими, - также говорится в сообщении.

Добавляется, что местными лабораториями, подведомственными ФМБА, выполнено с начала пандемии 12 092 исследования на выявление COVID-19.