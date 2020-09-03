В Томской области депутат незаконно срубил 5 сосен, но уехать не успел: задержала прокуратура

Незаконный лесозаготовитель в чине депутата в Томской области срубил 5 сосен, против него возбуждено уголовное дело. Фото: Из открытых источников

- Прокуратура Молчановского района возбудила уголовное дело в отношении депутата совета Тунгусовского сельского поселения, которого задержали при незаконной рубке сосен, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ведомстве уточнили: факт вырубки 5 деревьев возрастом 70 – 90 лет прокуратура выявила во время проверки территории Молчановского лесничества. На месте застали известного в районе депутата, который на тракторе с прицепом хотел вывезти сосны на ближайшую пилораму. Ущерб лесному фонду оценен в 29,3 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере».