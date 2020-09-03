Томский марафон из-за пандемии перенесен на 2021 год

Это фотография с марафона-2019. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия переносятся на 2021 год. Фото: Из открытых источников

- Томский международный легкоатлетический марафон решено перенести на июнь 2021 года в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, - поясняют организаторы соревнований. - В этом году марафон был запланирован тоже на июнь, но из-за ограничений, введенных в Томской области в начале пандемии COVID-19, он был перенесен на 4 октября. Так как режим самоизоляции в регионе продлен до 30 сентября, массовые мероприятия все еще под запретом, марафон снова пришлось перенести.

Уточним, что, согласно информации на сайте марафона, для участия в нем уже зарегистрировано свыше 1,7 тыс. человек.

Напомним, первый томский международный легкоатлетический марафон прошел в 2018 году, в нем участвовало более 1,6 тыс. спортсменов-любителей. В 2019-м для участия в соревнованиях подали заявки свыше 4 тысяч человек.