Погода в Томске 3 сентября 2020: дождь, гроза, порывистый ветер

Дождь, грозу, град и порывистый ветер прогнозирует сегодня Томский гидрометцентр. Фото: Из открытых источников

- В Томске днем облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/секунду, местами порывы до 18-23 м/с. Воздух прогреется до +22, +24 градусов, - сообщили в региональном гидрометеоцентре. – По области также облачно с прояснениями, кратковременные, местами сильные и очень сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами его скорость будет достигать 18-23 м/секунду. Температура днем +11, +16, по юго-востоку от +19 до +24 градусов.