Пандемия не помешала сборщикам дикоросов в лесах Томской области поставить новые рекорды

Дикоросы из леса для многих в Томской области важный источник доходов Фото: из открытых источников

Заготовители Томской области в течение летнего сезона собрали 1,6 тыс. тонн дикорастущего сырья – на 500 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает портал администрации региона.

Объем заготовки дикоросов в регионе увеличился на 38,6%. Так, сбор сосновой шишки вырос в 2,5 раза (до 20,7 тонны), хвойной лапки – на 35,7% (до 715 тонн). Почти в два раза больше заготовлено грибов – 65,5 тонны.

Урожай ягод в этом году сохранился в пределах среднегодовых значений (367,9 тонны). При этом объемы сбора иван-чая снизились к уровню прошлого года на 75% (до 69,7 тонны), чаги – на 59%, что связано с изменениями конъюнктуры рынка. Эти виды дикоросов стали массово заготавливать и перерабатывать в значительных объемах во многих российских регионах.

Данные по кедровому ореху, сбор которого разрешен только с середины августа, будут отражены в статистике осенью.