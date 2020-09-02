На севере Томской области пьяный пенсионер вступился за честь мертвой подруги и зарубил топором собутыльника

Самые популярные орудия убийств нож и топор Фото: из открытых источников

Чаинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя районного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), информирует сайт прокуратуры Томской области.

Установлено, что в феврале 2020 года мужчина в очередной раз употреблял спиртное со своим знакомым у себя в квартире. В ходе ссоры в ответ на нецензурную брань собутыльника в адрес покойной сожительницы хозяин нанес гостю не менее трех ударов топором в область шеи, причинив несовместимые с жизнью ранения.

После этого мужчина продолжил распивать спиртное, оставив потерпевшего умирать на полу в соседней комнате.

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель с учетом высокой общественной опасности совершенного преступления, направленного против жизни человека, обстоятельств содеянного, а также характеристики личности виновного, настаивал на назначении наказания, связанного с длительным сроком лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.