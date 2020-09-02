Томская пенсионерка пыталась спасти внука от уголовного преследования за 5 тысяч рублей

У томских мошенников улов на этот раз оказался очень скромным Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от жительницы Ленинского района города Томска, 1946 года рождения, сообщает сайт ведомства.

По предварительной информации, на телефон потерпевшей поступил звонок, звонивший пояснил, что ее внук избил человека и сейчас находится в отделении полиции, потерпевшая сторона готова пойти на примирение, но для этого необходимо передать денежные средства в размере 300 000 рублей.

Пенсионерка не располагала такой суммой и смогла передать, приехавшему курьеру только 5 000 рублей.

Вся эта история оказалась выдумкой мошенников.