В Томской области на территории ЗАТО автомобиль Renault Logan сбил женщину, идущую по пешеходному переходу

Оба участника дорожного движения совершили ошибки. Фото УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Около 14 часов 40 минут на улице Солнечной, 7 В, автомобилем Renault Logan, под управлением 41-летнего водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 50-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами пешеход доставлена в больницу.

Сводка носит информационный характер и не определяет виновность участников дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам перед выходом на проезжую часть убедиться в отсутствии транспорта и только после этого начинать переход. Водителям необходимо притормаживать при подъезде к пешеходным переходам.