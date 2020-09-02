Томские лесопромышленники с начала года отгрузили на экспорт продукции почти на 70 млн долларов

Сибирский лес и пиломатериалы востребованы у соседних стран Фото: из открытых источников

За первое полугодие 2020 года предприятия лесопромышленного комплекса Томской области отгрузили продукции на 7,3 млрд рублей (86,8% к этому же периоду 2019 года), экспортировали – на сумму 69,5 млн долларов (75,3%), сообщает портал администрации региона.

На производстве и экспорте лесопромышленной продукции отразились ограничения, введенные на период пандемии коронавируса. В большей степени снижение экспортных поставок обусловлено карантинными мерами со стороны Узбекистана и Китая. А эти страны, как и в прошлом году, остаются основными импортерами томских товаров из древесины.

– Сейчас конъюнктура рынка восстанавливается. В отличие от европейской части России, томские предприятия накопили сырьевую базу. Это позволит им выполнить план, не сокращая объем и ассортимент продукции, – отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.