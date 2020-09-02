Еще 66 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В настоящее время болеют коронавирусом 949 томичей. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 66 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 777, - сообщил в среду в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что 2 сентября в регионе были выявлены 47 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 5 795 человек. В активной фазе болезни сейчас находятся 949 жителей Томской области.

- Среди новых зразившихся у 17 человек инфекция протекает бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у 12 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 64,6 % мест. В обсерваторах под Томском находится

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,57 ( вчера был 1,56).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

С начала пандемии в регионе заболевли 5 795 человек, 4777 выздоровели, 69 умерли.