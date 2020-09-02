Коронавирус в Томске: + 47 новых случаев заражения

Число заразившихся коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 сентября, в Томской области выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 795 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 8 4регионах, 115 пациентов скончались, 5 464 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 млн 5000 человек, 17 414 скончались, 821 169 выздоровели.