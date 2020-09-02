Готовимся к сезону простуд: в Томской области стартовала ежегодная вакцинация от гриппа

Все жители Томской области могут бесплатно поставить привику от гриппа в своих поликлиниках. Фото: из открытых источников

В Томской области стартовала ежегодная кампания по массовой вакцинации населения от гриппа.

В детские медицинские учреждения и поликлиники региона уже поступили первые 75 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Это 60% от необходимого количества вакцины для детей и беременных женщин, сообщил облздарв в своем телеграм- канале.

- Предстоящий эпидемический сезон гриппа будет проходить на фоне циркуляции короновирусной инфекции (COVID-19). Чтобы снизить риск распространения заболевания, тяжелых случаев и наложения инфекций, вакцинироваться нужно своевременно, — советует начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Как отмечают медики, повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими неинфекционными заболеваниями и лица старше 60 лет. Все эти группы должны пройти вакцинацию в первую очередь

Поставить прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления могут все жители Томской области. Для предприятий также возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения. Поставка препарата для вакцинации взрослого населения ожидается до середины сентября.

Напомним, в предыдущем эписезоне, осенью 2019- зимой 2020 годов, в Томской области привились от гриппа свыше 457 тысяч человек, это около 47,5 % от общей численности населения нашего региона.