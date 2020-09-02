Томский лицей № 8 откроют после капитального ремонта не раньше осени 2021 года

По требованию прокуратуры судебные приставы опечатали здание лицея № 8 накануне 1 сентября 2019 года. Фото: из открытых источников

Около 4 млн рублей направлено на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова. Проект должен быть готов до 31 октября 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Напомним, что накануне 1 сентября 2019 года суд по требованию прокуратуры закрыл томский лицей № 8, расположенный по пр. Кирова, 12. Поводом стало обращение группы родителей в надзорное ведомство с жалобой на трещины на фасаде здания. 940 учащихся были распределены в близлежащие три школы.

Конкурс на проектно-изыскательские работы по этому объекту выиграло ООО «Томскремстройпроект», имеющее большой опыт проведения капремонтов учреждений социальной сферы. В настоящее время компания-подрядчик выполнила 80% комплекса исследований, включая инженерно-геодезические и инженерно-геологические мероприятия. Разработка проектной документации продолжается, говорится в сообщении.

Здание 8-го лицея является объектом культурного наследия регионального значения, что потребует дополнительного согласования проекта капремонта. Так, проектная документация будет направлена на историко-культурную экспертизу и государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

В проекте бюджета на капитальный ремонт учреждения образования, построенного в 1936 году, предусмотрено около 165 млн рублей. Предполагается, что в ходе ремонтных работ будет произведена замена всех инженерных коммуникаций и перекрытий, а также выполнено усиление фундамента и перепланировка помещений.