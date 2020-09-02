«Россия, я люблю тебя!»: томичи могут принять участие в фотоконкурсе и выиграть турпоездку по стране

"Комсомолка" ждет от вас фотографии самых красивых уголков нашей страны. Фото: из открытых источников

На сайте «Комсомольской правды» стартовал Пятый Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Принять участие в творческом соревновании может любой желающий. Для этого достаточно прислать снимки с изображением своих любимых мест на территории России.

В прошлом году фотоконкурс стал рекордным: на него поступило 1200 работ, проголосовали за понравившиеся кадры - десятки тысяч человек. В 2020 году этот многим полюбившийся проект «Комсомолка» проводит вместе с компанией «Росгосстрах». Юбилейный конкурс приурочен ко Дню страховщика и ко дню рождения «Росгосстраха», который без малого 100 лет работает в нашей стране.

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов состоится 8 октября 2020.

Все поступившие на конкурс фото будут размещены на сайте «Комсомолки» - kp.ru. Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе - профессиональное. Среди всех фотографий конкурса профессиональное жюри отберет лучшие работы.

Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит главный приз - сертификат на туристическую поездку по России.

Победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов в конкурсе, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Важно : на конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб. Обязательно укажите, что изображено на фотографии. Где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли.

Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

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