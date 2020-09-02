11 млн рублей из Фонда Президентских грантов получат томские НКО на реализацию социально значимых проектов

Среди победителей конкурса три проекта, направленных на поддержку семей с детьми. Фото: из открытых источников

Семь проектов из Томской области по итогам специального конкурса, проводимого Фондом Президентских грантов, получили поддержку на общую сумму около 11 млн рублей. Всего от Томской области было представлено 34 проекта, сообщает пресс-служба обладминистрации

Среди томских победителей больше всего проектов, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства (три проекта, в сумме свыше 7 млн рублей). Два проекта, направленные на охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни получат свыше 2,5 млн рублей. Еще два проекта, призванные улучшить социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан получат в общей сложности около 1 млн рублей.

Более 3,5 млн рублей будет выделено на реализацию проекта «Pro-развитие» ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства». В его рамках семьи Томской области, у которых резко упали доходы во время пандемии, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ и нуждающиеся в срочной коррекции, будут получать психолого-педагогическую помощь.

Информация о победителях специального конкурса

Напомним, система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. С 2017 года Фонд Президентских грантов является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Учредителями фонда являются: Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, Движение «Гражданское достоинство», Благотворительный фонд «Покров».

В 2020 году 47 некоммерческих организаций из Томской области получили поддержку из Фонда на общую сумму около 90 миллионов рублей (в 2019 году — 41 НКО на общую сумму 58 миллионов рублей, в 2018 году — 37 победителей с общей суммой грантов более 50 миллионов рублей).

Всего за семь уже проведенных конкурсов Фонда президентских грантов его победителями становились 135 некоммерческих организаций, представляющих Томскую область, получив гранты на общую сумму более 230 миллионов рублей.

Добавим, с 1 сентября стартует прием заявок на Первый конкурс президентских грантов 2021 года. Прием заявок продлится до 15 октября.