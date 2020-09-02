В Томской области арестован мужчина, подозреваемый в многолетней серии изнасилований

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области совместно с сотрудниками региональных управлений УМВД и Росгвардии задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Томске и Томском районе, сообщает пресс-служба СК по Томской области.

Как отмечается, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района было совершено несколько нападений на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство.

- В результате исследования вещественных доказательств, проводимых ЭКЦ УМВД России по Томской области с применением современных криминалистических средств и методик, при производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Томского района, - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.