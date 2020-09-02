Численность безработных в Томской области за год увеличилась почти вдвое

По уровню безработицы Томская область заняла седьмое место в Сибирском федеральном округе. Фото: из открытых источников

Томскстат опубликовал результаты выборочных обследований рабочей силы за три месяца, с мая по июль 2020 года. По информации ведомства, численность безработных в Томской области в этот период в среднем составила 55,2 тыс. человек – на 17,8 тыс. (в 1,5 раза) больше, чем за предыдущие три месяца. По сравнению с маем-июлем 2019 года численность безработных увеличилась в 1,9 раза.

Количество занятых в регионе в этот период составило 483 тыс. человек, то есть на 8,1 тыс. (на 1,6%) меньше, чем за предыдущие три месяца, с февраля по апрель. По сравнению с маем-июлем 2019-го занятых томичей стало меньше на 36 тыс. (на 6,9%). Уровень безработицы в среднем за май-июль повысился до 10,3%, тогда как в феврале-апреле он составлял 7,1%, а годом ранее – 5,4%.

По уровню безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) Томская область занимала седьмое место в Сибирском федеральном округе, отмечают статистики. Причем в мае-июле 2020-го этот показатель повысился во всех субъектах СФО.

Самой сложной ситуация с безработицей остается в Республике Тыва (20,9%); высокий уровень сохраняется в Республике Алтай (12,8%). Выше 10% уровень безработицы в Омской (10,5%) и Томской областях, в Республике Хакасия (10,2%). Наименьшие показатели зафиксированы в Алтайском крае (6,1%), Новосибирской (6,9%) и Кемеровской (7,0%) областях.

Добавим, что среднероссийский уровень безработицы за май-июль повысился до 6,2%; в среднем за февраль-апрель он составлял 5,0%.