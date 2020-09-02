Школы, детсады, больницы Томска могут подключить отопление досрочно в начале сентября

В детские сады и школы в связи с пандемией власть дала разрешение начать подключение отопления. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

- Воспользоваться возможностью досрочно возобновить подачу теплоснабжения могут детские сады, школы, больницы и иные объекты соцсферы, а также объекты жилого фонда, - сообщили в пресс-службе горадминистрации. - Все заявки рассматриваются в частном порядке. Подключение к теплу осуществляется при наличии технической возможности, учитывая, что до официального старта отопительного сезона действует летняя схема теплоснабжения.

Как уточняют в департаменте городского хозяйства, сегодня подача горячего водоснабжения возобновлена в 2505 многоквартирных домах Томска благодаря готовности внутридомовых коммуникаций.

Специалисты добавляют, что прием заявок на подключение к теплу ведется в Тепловой инспекции «ТомскРТС» по пер. Нахановича, 4А, с понедельника по четверг, с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни). В связи с эпидемиологической ситуацией, заявления принимают в холле организации.