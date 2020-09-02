Погиб при пожаре: в Томском районе при разборе пепелища обнаружено тело человека

Тринадцать спасателей тушили пожар в Петропавловке Томской области, на это ушло более 2 часов, было привлечено три единицы спецтехники. Фото: Из открытых источников

Сегодня ночью, около 02.31 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в селе Петропавловка Томского района.П ожар произошел по улице Новостройка, в 15 метрах от частного жилого дома, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Горело засыпное строение летней кухни 7х7 м, на момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. В результате обгорели стены внутри и снаружи помещения, сгорела крыша. Огонь был ликвидирован в 04.33.

В ведомстве уточнили, что при разборе обрушившихся конструкций пожарными было обнаружено обгоревшее тело человека, личность которого устанавливается, как и причины возгорания.

Добавим, на месте происшествия работали три единицы техники и 13 человек.