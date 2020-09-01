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Мастер спорта из Томска получил «серебро» на Кубке России по легкой атлетике

Регион представляли на соревнованиях три воспитанника спортшкол
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
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Спортсмены постепенно возвращаются на стадионы

Спортсмены постепенно возвращаются на стадионы

Фото: из открытых источников

Соревнования Кубка России проходили в Брянске с участием 400 легкоатлетов из 59 регионов страны. Томскую область на них представили спортсмены Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ №1 Дмитрий Разумов, Владимир Соколенко и Виктория Погребняк, сообщает пресс-служба администрации региона.

Мастер спорта, студент НИ ТПУ Дмитрий Разумов завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 400 метров с результатом 46.77 секунд. Спортсмен установил свой личный рекорд на этой дистанции в летних соревновательных сезонах.

Как сообщил председатель Томской областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский, турнир в Брянске стал первым крупным состязанием для томских легкоатлетов после продолжительного перерыва, связанного с эпидситуацией.

– Конечно, из-за ограничений мы столкнулись с трудностями, однако ребята не теряли времени зря и не прекращали тренироваться. Мы были готовы к разным результатам, но в итоге спортсмены выступили достойно: Виктория Погребняк заняла пятое место, Дмитрий Разумов стал серебряным призером. Кубок – второй по значимости турнир отечественного сезона, и теперь томичи будут усиленно готовиться к чемпионату России, – уточнил Андрей Михайловский.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 7 по 11 сентября в Челябинске.