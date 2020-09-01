Конкурс в томских колледжах и техникумах составил почти 4 человека на одно бюджетное место

Среднее профессиональное образование очень востребовано в Томской области Фото: из открытых источников

На 6 123 бюджетных места в колледжи и техникумы Томской области подано 24 014 заявлений от абитуриентов. Конкурс на одно бюджетное место составил 3,9 человека (в 2019-м – 3,1). Еще более 3 тысяч студентов зачислены на внебюджетной основе, информирует портал администрации региона.

Больше всего заявлений подано в Томский политехнический техникум, Томский механико-технологический техникум, Томский техникум информационных технологий, Томский базовый медицинский колледж, Медико-фармацевтический колледж, Томский государственный педагогический колледж и Томский колледж гражданского транспорта. В этих учреждениях конкурс на каждое бюджетное место варьируется от 6,5 до 11,5 человека.

Наиболее востребованные профессии и специальности у абитуриентов в этом году: «Дошкольное образование» (17 человек на одно бюджетное место), «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (16,2), «Сервис на транспорте» (13,9), «Бурение нефтяных и газовых скважин» (12,08), «Сестринское дело» (10,84), «Преподавание в начальных классах» (10,76), «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (10,4), «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (10,4), «Сетевое и системное администрирование» (9,92), «Информационные системы и программирование» (9,06) и «Поварское и кондитерское дело» (8,62).