Подготовка к зиме - 2020: проект томичей «Снежный десант» получил президентский грант

"Снежные десантники" Томска раньше назывались тимуровцами Фото: из открытых источников

Томское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» стало победителем конкурса Фонда Президентских грантов с проектом «Снежный десант-2021», сообщает областной департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту.

«Снежный десант» – социально-патриотический добровольческий проект, стартовавший зимой 2017-2018 годов при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в семи районах нашего региона.

– Это комплексный проект, который распространяется на большой круг людей – студентов, школьников, жителей отдаленных районов, людей старшего поколения, – отметил председатель правления Томского отделения РСО Игорь Разживин.

Отряды «Снежного десанта» комплектуются из бойцов студенческих отрядов. Каждый отряд закрепляется за одним или несколькими районами Томской области, и в течение 10 -14 дней студенты безвозмездно помогают по хозяйству участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пенсионерам.

Бойцы «Снежного десанта» очищают от снега придомовые территории, памятники и мемориалы, территорию объектов социальной сферы. Кроме того, для жителей районов организовываются спортивные мероприятия, мастер-классы по прикладному творчеству, лекции на тему здорового образа жизни.

Сумма грантовой поддержки для томского "Снежного десанта" составила 600 тысяч рублей.