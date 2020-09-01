Число томичей ,выздоровевших от COVID-19, выросло еще на 15 человек

Еще 15 томичей выздоровели от коронавируса. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 15 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 711, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что 1 сентября в Томской области были выявлены 42 новых случая заражения, число заболевших достигло 5 748.

- Среди новых заболевших у 36 человек инфекция протекает бессимптомно, у четырех имеются признаки ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 65,9 % мест. В обсерваторах под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции пролдолжате расти и равен 1,56 (вчера был 1,54).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

За весь период пандемии в Томской области установлены 5 748 случаев заболевания, 4 711 выздоровели, 69 томичей умерли.