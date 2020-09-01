Коронавирус в Томске: + 42 новых случая заражения

С начала пандемии в регионе заразились свыше 5 700 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 сентября, в Томской области выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 748 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 729 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 123 пациентов скончались, 6318 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 млн 048 человек, 17 299 скончались, 815 705 выздоровели.