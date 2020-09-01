Заполняем закрома: с полей Томской области уже убрано больше половины посевов зерновых

Наа полях Томской области в самом разгаре уборочная кампания. Фото: из открытых источников

По данным на 1 сентября хозяйства Томской области обработали 84,6 тыс. га полей зерновых и зернобобовых , что составляет 51,4% от плана, намолотили 229,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,1 ц/га, информирует пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что полностью уборочную кампанию уже завершили сельхозкооператив «Восход» и ООО «Колос» в Кожевниковском районе, фермер Алексей Алексеев в Зырянском районе и Александр Неумержицкий — в Асиновском.

По темпам уборочной отстают, в основном, фермерские хозяйства с небольшим объемом засеянных площадей и не имеющие достаточной технической мощности.

- Им на помощь должны прийти крупные сельхозпредприятия, завершившие уборку и располагающие техникой и механизаторами, — подчеркнула на видеоселекторе с муниципалитетами и.о. начальника департамента по социально-экономическому развитию села Евгения Булкина.

Ранее сообщалось, что по урожайности пшеницы, картофеля и овощей на сегодняшний день Томская область находится на втором месте в Сибирском федеральном округе. По урожайности рапса и по темпам уборки наш регион лидирует среди других сибирских регионов.