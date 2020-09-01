Томичка потратила с чужой карты 6 тыс. рублей и теперь заплатит втрое больше

За использование найденной "кредитки" можно нарваться на штраф или даже на тюремный срок. Фото: из открытых источников

35-летняя жительница Томска в феврале этого года нашла в аптеке чужую банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и решила воспользоваться находкой в своих целях. Женщина приобретала разные товары (водку, пиво, закуски) в ночное время и потратила почти 6 тыс. рублей. Однако на следующий день после хищения она явилась в полицию с повинной и добровольно возместила ущерб владельцу карты.

- С учётом данных о личности виновной, ранее не судимой, осознавшей незаконность своих действий и добровольно явившейся на следующий день после совершения хищения с повинной, добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба в полном объеме, государственный обвинитель ориентировала суд на назначение наказания в виде штрафа, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.