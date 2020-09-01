Детско-юношеские спортивные школы Томска начнут учебный год в очном формате

Юные спортсмены начнут учебный год в традционном очном формате. Фото: из открытых источников

1 сентября в очном формате возобновляют свою работу все 16 муниципальных детско-юношеских спортивных школ города Томска. Тренировочный процесс в них будет организован в соответствии с требованиями к физкультурно – спортивным организациям по соблюдению санитарно-эпидемического режима, сообщает пресс-служба мэрии.

- В настоящее время продолжается набор детей в спортивные школы по 41 виду спорта для реализации образовательных программ и программ спортивной подготовки. С информацией о правилах приема детей можно ознакомиться на сайтах учреждений, - также отмечается в сообщении. В течение сентября в спортшколах города пройдут традиционные Дни открытых дверей, однако они будут организованы в онлайн формате. С полным списком детско-юношеских спортивных школ Томска можно ознакомиться по ссылке

Напомним, очные занятия в спортшколах Томска были приостановлены в конце марта. В конце июля оперштаб разрешил открыться спортивным учреждениям, бассейнам и фитнес-клубам, однако их не могли посещать дети до 14 лет и граждане старше 65-ти. Тогда родители юных пловцов запустили в Сети петицию, адресованную губернатору, с просьбой разрешить их детям возобновить тренировки и подготовку к соревнованиям.

19 августа власти Томской области разрешили детям до 14 лет тренироваться в спортивных школах и спортзалах.