Прохладно, дождливо: синоптики дали прогноз на первую декаду сентября в Томске

В начале осени дожди в Томске будут идти часто, но заморозков пока не предвидится - это прогнозируют синоптики. Фото: Из открытых источников

- По области преобладающая температура ночью ожидается +9, +14, днем в начале декады +20, +25, с середины начнется понижение температуры: ночью до +2, +7, местами до 0, -3°С, днем в конце декады от +9 до +14, - сообщили в Томском гидрометцентре. – В Томске в начале декады ночью +12, +14, к концу декады возможно понижение температуры воздуха до +3, +5. Днем до +21, +23 с дальнейшим похолоданием до +10, +12 градусов. Дожди, местами грозы, ожидаются в большинстве дней декады.