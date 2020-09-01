Погода в Томске 1 сентября 2020: дождь и до +21

Дождь в Томске начался в 8. 30 утра первого сентября, синоптики ожидают, что он будет идти весь день с короткими перерывами.
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- В Томске утром и днем кратковременный дождь, местами гроза, утром местами туман. Ветер западный 4-9 м/секунду, днем местами порывы до 15 м/секунду. Температура днем +19, +21, – рассказали в Томском гидрометеоцентре. – По области ветер западный 4-9м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Возможны кратковременные, местами сильные дожди, грозы, утром местами туманы. Температура в пределах +17, +22 градусов.