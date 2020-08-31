С завтрашнего дня на улицах Томска ежедневно будет работать 425 автобусов, троллейбусов и трамваев

Общественный транспорт Томска будет работать в привычном режиме Фото: из открытых источников

Общественный транспорт Томска возвращается к «доковидному» режиму работы. Об этом на аппаратном совещании у мэра Томска Ивана Кляйна сообщил его заместитель – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. Организационные встречи с перевозчиками состоялись в конце минувшей недели, информирует мэрия областного центра.

В весенний период, когда был введен режим самоизоляции, в Томске было сокращено время работы и количество единиц общественного транспорта, которые работали на линии. Сейчас в связи с возобновлением работы образовательных организаций, возвращением студентов и увеличением пассажиропотока с 1 сентября на городских маршрутах будет ежедневно работать максимальное количество единиц транспорта, которое, в соответствии с заключенными контрактами, составляет 425.

При этом время отправления последнего автобуса в рейс обозначено как 22.30, а время окончания работы на маршрутах варьируется между 23.00- 23.30.

Мэр Томска поручил обеспечить четкий контроль за соблюдением интервалов и работой в вечерние часы.

Также в ходе аппаратного совещания сегодня обсуждались вопросы подготовки города к отопительному периоду и предстоящее начало учебного года, ход расселения аварийного жилья и подготовка к осенним городским субботникам.