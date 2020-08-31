В Томске онлайн подведены итоги заключительного тура конкурса дворовой песни – 2020

Алло, мы ищем таланты на конкурсе дворовой песни Фото: из открытых источников

Состоялся заключительный тур конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина в режиме онлайн, на котором определились и «самые симпатичные во дворе», и участники гала-концерта, который состоится осенью, сообщает сайт мэрии.

На третьем туре было представлено 17 вокальных номеров. По мнению компетентного жюри под председательством Егора Быкова, дирижера оркестра ТГУ-62, лучшим исполнителем был признан Юрий Водзинский с песней «Сон» А. Романова.

Специальный приз от партнера конкурса музыкального салона «Премьера» получила Оксана Герасимова с песней «Я пришла за счастьем» Ю. Славянской.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования получила Татьяна Коробейникова с песней «Где живет любовь» А. Терешкова.

Гала-концерт конкурса состоится традиционно осенью. Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров.

Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – гитару Yamaha.

Конкурс организован муниципальным зрелищным центром «Аэлита» при участии управления культуры администрации Томска.