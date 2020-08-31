На севере Томской области мужчина получил длительный срок за целый «букет» преступлений в поселке Катайга

Мужчина на севере региона после пьянки "слетел с катушек" и устроил в поселке беспредел Фото: из открытых источников

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю поселка Катайга Верхнекетского района Томской области, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), двух эпизодов ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия, связанное с сопротивлением представителю власти). Об этом сообщает сайт Следкома региона.

Как установлено судом и следствием, в ночь на 13 июня 2019 года 53-летний житель поселка Катайга Верхнекетского района Томской области, находясь дома по месту своего проживания, во время совместного распития спиртных напитков с тремя местными жителями, в ходе возникшей ссоры, с близкого расстояния выстрелил в спину одному из гостей из незарегистрированного в установленном порядке охотничьего ружья, которое хранил у себя незаконно. После того, как потерпевший упал, подсудимый произвел еще один умышленный выстрел ему в область затылка. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

После совершения убийства мужчины подсудимый незаконно проник в жилище супруги последнего, где сообщив ей о том, что он застрелил ее мужа, демонстрируя огнестрельное оружие и применяя к ней насилие, совершил покушение на ее изнасилование, которое по независящим от него обстоятельствам не довел до конца. Потерпевшая, воспользовавшись временным отсутствием контроля с его стороны, выбежала из дома и спряталась у местных жителей.

Затем, подсудимый незаконно проник в жилище к своей дальней родственнице, где умышленно, из хулиганских побуждений, с использованием незаконно хранящегося у него охотничьего ружья, повредил принадлежащее ей имущество, причинив ей значительный материальный ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

После чего, подсудимый, демонстрируя ружье, заряженное патронами с пулевыми зарядами, находясь на улице, в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно, стал высказывать угрозы убийством и причинением вреда здоровью жителям поселка Катайга. В подтверждение своих угроз, произвел не менее двух выстрелов в сторону местных жителей. Затем проехал на принадлежащем ему мотоцикле к одному из домов поселка, где в присутствии посторонних граждан, с целью оказания сопротивления представителю власти, который потребовал прекратить противоправное поведение, из хулиганских побуждений, произвел не менее двух выстрелов в сторону последнего, находящегося в личном автомобиле, повредив его, а также не менее одного выстрела в сторону группы местных жителей, пытавшихся пресечь его противоправное поведение.

Верхнекетский районный суд Томской области признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, возмещению морального вреда потерпевшей в размере 3 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.